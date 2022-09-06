Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده اولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية

Lebanon 24
06-09-2022 | 11:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: لإيصال شخصية إلى رئاسة الجمهورية لديها حيثية تمثيلية مسيحية واسلامية وتعزيز موقع الرئاسة يكون عبر الانتخاب من الشعب
lebanon 24
06/09/2022 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مَنْ سيكون الرئيس الجديد للرهبانية اللبنانية المارونية؟
lebanon 24
06/09/2022 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا أحد يمكنه التطاول على الرئيس عون الذي لن يخرج من التاريخ ولا من قلوب النّاس
lebanon 24
06/09/2022 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً ولو اجتمع معها من اجتمع ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا
lebanon 24
06/09/2022 22:11:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:55 | 2022-09-06
14:47 | 2022-09-06
14:29 | 2022-09-06
14:17 | 2022-09-06
14:10 | 2022-09-06
14:08 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website