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باسيل: من الضروري تأليف حكومة وانتخاب رئيس خلال الشهرين الحاليين والانتقال لحوارٍ وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج

Lebanon 24
06-09-2022 | 11:15
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كنعان من الديمان: تأليف الحكومة واجب وطني وليس مسألة ثانوية واستقرار لبنان والمساعي الدولية والمحلية للانقاذ المالي والاقتصادي والسياسي تحتاج سلطة شرعية قائمة تقوم بواجباتها بشكل يومي
lebanon 24
06/09/2022 22:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: "في شي رئيس حكومة لم يختلف معه التيار الوطني الحر .. يعني كلن غلطانين وباسيل على حق؟"
lebanon 24
06/09/2022 22:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: "التيار الوطني الحر" لم يناقش داخلياً مسألة مشاركتنا في الحكومة علماً أنني لا أرغب بذلك وشدّدنا على ضرورة إتمام الحكومة للملفات الكبرى والتصرف معها لا سيما ملف حاكمية مصرف لبنان
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06/09/2022 22:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحنُ أعلنّا أننا لا نريدُ الفراغ ويجب أن نمارس الضغط على بعضنا للاتفاق على رئيس وتأليف حكومة لا يمنع ذلك
lebanon 24
06/09/2022 22:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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