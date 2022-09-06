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البنتاغون: لدينا "إشارات" على أن روسيا تواصلت مع كوريا الشمالية للحصول على ذخيرة وأسلحة (الشرق)

Lebanon 24
06-09-2022 | 12:07
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