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المتحدث باسم البنتاغون: ندعو إيران إلى الالتزام بالقواعد والأعراف الدولية خلال نشاطها البحري في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
06-09-2022 | 12:25
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