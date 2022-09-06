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المتحدث باسم البنتاغون: ندعو إيران إلى الالتزام بالقواعد والأعراف الدولية خلال نشاطها البحري في المنطقة (الجزيرة)
Lebanon 24
06-09-2022
|
12:25
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