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المتحدثة باسم البيت الأبيض: تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد تكون له عواقب غير مقصودة على أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
06-09-2022 | 12:40
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