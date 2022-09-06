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البيت الأبيض: نحن مستعدون لجميع السيناريوهات سواء تحققت العودة للاتفاق النووي أم لم تتحقق (الجزيرة)

Lebanon 24
06-09-2022 | 13:09
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