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بايدن: سألتقي مع الرئيس الصيني إذا حضر قمة العشرين المقبلة في أندونيسيا (العربية)

Lebanon 24
06-09-2022 | 13:41
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