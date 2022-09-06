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مصادر إسرائيلية تؤكد أن الغارات على حلب هدفها منع شحنات السلاح من إيران (العربية)

Lebanon 24
06-09-2022 | 16:05
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