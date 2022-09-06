Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية اليونان: لدينا القوة الكافية للدفاع عن بلادنا ضد تهديدات تركيا

Lebanon 24
06-09-2022 | 17:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إستونيا: سنمنع المواطنين الروس من دخول بلادنا في غضون أسابيع (الجزيرة)
lebanon 24
07/09/2022 06:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: من حق تركيا تنفيذ عمليات عسكرية خارج البلاد للدفاع عن أمن حدودها
lebanon 24
07/09/2022 06:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: ليس لدينا شروط مسبقة للحوار مع سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/09/2022 06:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: تركيا بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل ومصر وهذا لا يعني استغناء أنقرة عن مبادئها
lebanon 24
07/09/2022 06:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2022-09-06
18:30 | 2022-09-06
18:06 | 2022-09-06
17:44 | 2022-09-06
17:24 | 2022-09-06
16:52 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website