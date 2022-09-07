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واشنطن: تهديدات الرئيس أردوغان لليونان بشأن النزاعات البحرية "غير مفيدة"

Lebanon 24
07-09-2022 | 00:25
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