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"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوكرانيين: وحدات أوكرانية تتقدم شرق خاركيف مستهدفة طريق إمداد روسي بالغ الأهمية

Lebanon 24
07-09-2022 | 06:14
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