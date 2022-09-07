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المفوضية الأوروبية: لدينا استثمارات ضحمة في مصادر الطاقة البديلة لنصل للاستغناء الكامل عن الغاز الروسي

Lebanon 24
07-09-2022 | 06:33
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