الرئيس عون رأس اجتماعًا للبحث في ملف النازحين السوريين حضره وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم

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