الحجار من بعبدا: سنرفع رسالة الى امين عام الامم المتحدة بموضوع عودة النازحين وموقف لبنان الرسمي منه وكتاب الى مفوضية اللاجئين لتحديد ادوارها تحت سقف القانون اللبناني

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