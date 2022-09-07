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الحجار من بعبدا: سنرفع رسالة الى امين عام الامم المتحدة بموضوع عودة النازحين وموقف لبنان الرسمي منه وكتاب الى مفوضية اللاجئين لتحديد ادوارها تحت سقف القانون اللبناني

Lebanon 24
07-09-2022 | 07:36
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