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خام "برنت" يهبط دون 90 دولارا للبرميل لأول مرة منذ حرب روسيا على أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
07-09-2022 | 09:34
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