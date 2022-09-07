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الجنيه الاسترليني يهوي لأدنى مستوى منذ عام 1985 مقابل الدولار الأميركي (الجزيرة)

Lebanon 24
07-09-2022 | 10:07
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