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اليونان تحذر الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من خطر نشوب صراع بينها وبين تركيا (العربية)

Lebanon 24
07-09-2022 | 11:58
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