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وزير خارجية بريطانيا خلال أول اتصال بنظيره الأوكراني: جددنا دعمنا لأوكرانيا وتعهدنا بفعل كل ما يلزم للمساعدة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-09-2022 | 12:51
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