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الخارجية الأميركية: القوات الروسية تواصل استجواب واعتقال وترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين بمن فيهم الأطفال (الجزيرة)

Lebanon 24
07-09-2022 | 13:15
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