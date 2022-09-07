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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: العودة المتبادلة للاتفاق النووي ستعزز الاستقرار الإقليمي (الجزيرة)
Lebanon 24
07-09-2022
|
14:51
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