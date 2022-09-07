Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الصينية: على واشنطن التوقف عن استخدام تايوان ضدنا وسنرد بحزم على كل ما يقوض سيادتنا وأمننا

Lebanon 24
07-09-2022 | 15:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان تقوض سيادتنا ومصالحنا الأمنية بشكل خطير (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2022 01:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم الخارجية الصينية: لن نقبل بأن تستغل واشنطن قضية تايوان كورقة سياسية داخلية (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/09/2022 01:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الفلبين لدى واشنطن: سنسمح للجيش الأميركي استخدام قواعدنا العسكرية حال نشوب نزاع في تايوان
lebanon 24
08/09/2022 01:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الصينية: مساعي تايوان للاستقلال عبر الدعم الأمريكي لن تؤدي إلى أي نتيجة
lebanon 24
08/09/2022 01:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:16 | 2022-09-07
18:15 | 2022-09-07
17:53 | 2022-09-07
17:45 | 2022-09-07
17:39 | 2022-09-07
17:31 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website