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وزير الدفاع الفرنسي للعربية: ندعم أوكرانيا عسكريا لمساعدتها في الدفاع عن سيادتها

Lebanon 24
07-09-2022 | 15:35
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