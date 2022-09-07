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ممثلة أوكرانيا أمام مجلس الأمن: :النقل القسري للمدنيين الأوكرانيين يستهدف تدمير الهوية القومية وعلى المجتمع الدولي ردع ذلك

Lebanon 24
07-09-2022 | 17:31
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