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مستشار الأمن القومي الأميركي: سألتقي قادة الكونغرس لمناقشة مشروع قانون من شأنه تغيير سياستنا تجاه تايوان

Lebanon 24
07-09-2022 | 17:45
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