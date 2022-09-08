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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-09-2022 | 00:55
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