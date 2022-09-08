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رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير: تمكّنّا من إنجاز خطة للتعافي متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الاقتصاد وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي كما تحافظ على حقوق المودعين

Lebanon 24
08-09-2022 | 04:43
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