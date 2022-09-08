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رويترز عن مسؤول أميركي: بلينكن سيعلن عن مساعدات عسكرية بقمية ملياري دولار لأوكرانيا و18 دولة أخرى مهددة من روسيا

Lebanon 24
08-09-2022 | 05:40
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