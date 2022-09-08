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أردوغان: بوتين محق بأنّ صادرات الحبوب الأوكرانية تذهب للدول الغنية وليس الفقيرة

Lebanon 24
08-09-2022 | 06:27
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