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انتهاء اجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" واتفاق على استكمال البحث عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الجمعة

Lebanon 24
08-09-2022 | 12:04
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