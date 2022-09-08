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الأمم المتحدة تعلن وقف المساعدات لإقليم تيجراي الإثيوبي بعد تجدد الاشتباكات (الشرق)

Lebanon 24
08-09-2022 | 12:32
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