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ميقاتي: لا يمكن الطلب من لبنان أن يستمر في استضافة عدد النازحين الكبير بانتظار حلول سياسية لم تظهر مؤشراتها بعد

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:06
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