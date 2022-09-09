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رئيس الوزراء الباكستاني: باكستان ستبقى في مأزق من دون مساعدات دولية كافية

Lebanon 24
09-09-2022 | 05:30
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