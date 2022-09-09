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الحكومة البريطانية: سنعمل مع مجلس العموم لتمرير القوانين الملحة عقب الحداد و خطة إعادة تسعير الطاقة ستبدأ من 1 تشرين الأول

Lebanon 24
09-09-2022 | 06:36
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