Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الأوكرانية: نحتاج من 50 إلى 80 منظومة صواريخ بعيدة المدى من الشركاء الأجانب

Lebanon 24
09-09-2022 | 09:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بوليتيكو": واشنطن تعتزم دعم أوكرانيا بصواريخ موجهة بعيدة المدى
lebanon 24
09/09/2022 23:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: صحيفة "يوميوري اليابانية" تنقل عن مصادر حكومية أن طوكيو تدرس نشر صواريخ بعيدة المدى لمواجهة الصين
lebanon 24
09/09/2022 23:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة الأوكرانية: وصول أول دفعة من منظومة الصواريخ البريطانيا M270 إلى أوكرانيا
lebanon 24
09/09/2022 23:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: القوات الأوكرانية تستخدم الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى بفعالية حاليا (الجزيرة)
lebanon 24
09/09/2022 23:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:29 | 2022-09-09
15:27 | 2022-09-09
15:20 | 2022-09-09
15:19 | 2022-09-09
14:22 | 2022-09-09
14:18 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website