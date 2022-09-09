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المفوضية الأوروبية توصي برفض إصدار التأشيرات أو إلغاء التأشيرات السارية للروس حال وجود "تهديد أمني" (الشرق)

Lebanon 24
09-09-2022 | 11:48
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