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المستشار الألماني: النقاش بشأن تحديد أسعار الغاز على المستوى الأوروبي سابق لأوانه (الجزيرة)

Lebanon 24
09-09-2022 | 14:22
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