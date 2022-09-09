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مطار النجف الأشرف: مستعدون لاستقبال ضعف الأعداد الحالية من الطائرات ولا صحة إلى تحويلها لمطار بغداد الدولي

Lebanon 24
09-09-2022 | 17:27
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