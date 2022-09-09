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زوارق حربية إسرائيلية تحاصر عدد من مراكب الصيادين في بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط إطلاق نار بشكل مكثف وقنابل إنارة

Lebanon 24
09-09-2022 | 17:28
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