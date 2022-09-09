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شركة "في إن جي" ثالث أكبر مورد للغاز بألمانيا تعلن طلب مساعدة حكومية بسبب صعوبات مالية جراء أزمة الطاقة

Lebanon 24
09-09-2022 | 20:30
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