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مسؤول موالي لروسيا في خاركيف يطالب السكان بمغادرة مناطق خطوط التماس مع القوات الأوكرانية

Lebanon 24
09-09-2022 | 21:00
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