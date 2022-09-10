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وزارة الخارجية الإيرانية: نُدين فرض عقوبات أميركية على وزارة الاستخبارات والإجراء بني على تهم واهية

Lebanon 24
10-09-2022 | 02:30
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