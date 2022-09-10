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مجلس اعتلاء العرش يعلن اختتام مراسم تثبيت تشارلز الثالث ملكا رسميا (الشرق)

Lebanon 24
10-09-2022 | 05:41
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