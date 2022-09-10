اتحاد نقابات العمال يطالب المسؤولين بوضع حد لكارتيل المولدات

Advertisement

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، "وزير الداخلية الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى وضع حد لكارتيل مولدات اشتراك الكهرباء لفرضهم على المواطنين الدفع بالفرش دولار وتسعير الكيلووات على أهواء جشعهم واستغلالهم للأوضاع".وأشار إلى "دق ناقوس الخطر، ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد من ضياع العام الدراسي وتشريد آلاف الطلاب نتيجة الإهمال المتعمد من وزارة التربية وحكومة صندوق النقد الدولي من خلال عدم تعزيز المدرسة الرسمية وتفلت كارتيل المدارس والجامعات الخاصة من عقاله وفرض أقساطه المدرسية بالفرش دولار". وسأل: "أي جريمة ترتكب اليوم بحق العلم والانسان؟"وأعلن "التضامن مع المعلمين في إضرابهم كما يجري في الإدارات العامة، وندعوهم الى ملاقاتنا في منتصف الطريق وكذلك ندعو اهل التلاميذ وسائر الطلاب، من اجل اعلان العصيان المدني الشامل".