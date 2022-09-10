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أخبار عاجلة
غوتيريش عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بمثل هذا الحجم (العربية)
Lebanon 24
10-09-2022
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10:19
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