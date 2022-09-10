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باسيل: الثروة الوطنية البشرية هي الأهمّ في لبنان أو بلدان الانتشار والثروة الثانية المهمة هي التراث

Lebanon 24
10-09-2022 | 11:10
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