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الخارجية الأميركية: بلينكن يبحث في اتصال مع رئيسة المفوضية الأوروبية أمن الطاقة في أوروبا

Lebanon 24
10-09-2022 | 11:11
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