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وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء تحطم مروحية بسبب عطل فني أثناء التدريب في كابل

Lebanon 24
10-09-2022 | 11:28
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