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وزير خارجية أوكرانيا يدعو ألمانيا لتسريع إمداد بلاده بالأسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية

Lebanon 24
10-09-2022 | 16:43
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