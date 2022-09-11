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مصدر مطلع لـ"الميادين": المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين سلّم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية

Lebanon 24
11-09-2022 | 10:29
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