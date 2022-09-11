Advertisement

أخبار عاجلة

الوحدة 130 في الجيش الأوكراني: وصلنا إلى الحدود الدولية مع روسيا في مدينة غوبتوفكا شمالي مقاطعة خاركيف

Lebanon 24
11-09-2022 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا وأوكرانيا: موسكو "تفاجأت" بتقدم القوات الأوكرانية في محيط خاركيف
lebanon 24
12/09/2022 06:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على بلدة كوبيانسك في خاركيف (العربية)
lebanon 24
12/09/2022 06:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول موالي لروسيا في خاركيف يطالب السكان بمغادرة مناطق خطوط التماس مع القوات الأوكرانية
lebanon 24
12/09/2022 06:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يرسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية
lebanon 24
12/09/2022 06:47:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2022-09-11
18:25 | 2022-09-11
18:25 | 2022-09-11
18:24 | 2022-09-11
18:20 | 2022-09-11
17:31 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website